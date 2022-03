Combina tus prendas

Agencias

Diario de Chiapas

Los looks nuevos de primavera-verano 2021 pueden estar ya en tu armario. Porque la novedad no siempre reside en las compras de temporada sino en los trucos que se apliquen para conseguir que esas prendas y accesorios que ya tienes respiren aires nuevos. Mezclar piezas que jamás hubieras imaginado llevar al unísono, especialmente cuando son de estéticas diametralmente opuestas, cambiar un diseño típico por otro que no lo es tanto o aplicar ciertos juegos cromáticos para “complicar” un conjunto son algunos de los trucos que te permitirán seguir las tendencias sin tener que recurrir a nuevas adquisiciones.