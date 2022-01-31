¡DÍA ALTRUISTA!

Carlos Castro/Diario de Chiapas
KARINA NIÑO, PRESIDENTA DEL IMANC CHIAPAS Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD FIRMARON COLABORACIÓN PARA UNIR FUERZAS PARA TRATAR LOS PROBLEMAS DEL CÁNCER INFANTIL Y APOYAR A LAS FAMILIAS. EN UN AMBIENTE RODEADO DE PERSONALIDADES, SE DIO EL CONVENIO, SIENDO EL
INICIO DE UNA PROPUESTA QUE BENEFICIARÁ A MUCHOS NIÑOS QUE LUCHAN DÍA A DÍA PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. FELICITACIONES Y MUCHO MÁS LES OTORGARON A LAS ANFITRIONAS, QUIENES AGRADECIERON LA PRESENCIA DE TODOS POR SER TESTIGOS DE TAN IMPORTANTE
EVENTO, PERO, SOBRE TODO, POR AYUDAR EN ESTA NOBLE CAUSA. ¡ENHORABUENA!