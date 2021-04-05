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Felicidades, Iker

Carlos Castro/ Diario de Chiapas

EL CARISMÁTICO IKER CELEBRÓ CUATRO AÑITOS DE VIDA CON UNA COLORIDA CARAVANA, EN UN TRADICIONAL LUGAR, DONDE RECIBIÓ REGALOS Y BUENOS DESEOS DE SUS INVITADOS, QUE ASISTIERON CON SUS AUTOMÓVILES DECORADOS CON GLOBOS Y LINDOS MENSAJES QUE LO EMOCIONARON.

EL AMBIENTE ESTUVO LLENO DE ALGARABÍA, PORQUE TODOS MOSTRARON SU ALEGRÍA DE HABER ASISTIDO TOCANDO SU CLAXON Y FELICITANDO AL CUMPLEAÑERO POR SU DÍA, DONDE LOS ENCARGADOS PRINCIPALES DE QUE TODO SALIERA TAL Y COMO LO QUERÍA FUERON SUS PAPÁS.

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