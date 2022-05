Look que se están volviendo tendencias

Agencias

Diario de Chiapas

Esta semana el mundo de la moda ha sido partícipe de los desfiles de las colecciones Primavera-Verano 2022 de la Alta Costura. Savoir faire, lujo y elegancia se han concentrado en una serie de eventos que han vestido las calles de Paris con un street style épico. Hacemos un repaso de los mejores looks vistos donde asoman algunas de las próximas tendencias que se instalarán en nuestro día a día.Un street style sin looks donde los pantalones vaqueros son los protagonistas, no es un street style. Con un cuerpo tipo corsé, sandalias de tacón, botas de flecos… Todas las opciones de combinación son perfectas. De nuevo, los minivestidos nos demuestran su poder de versatilidad. Con botas, botines o incluso luciendo una camisa por debajo, este tipo de prenda quiere ayudarnos a elevar nuestros looks durante los 365 días del año.