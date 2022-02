Los tipos de pareja más comunes y cómo celebrar San Valentin

Hay muchos tipos de pareja y también muchas formas de celebrar San Valentín, según los expertos. Aunque hay algunas ‘notas’ comunes según estemos empezando, llevemos mucho tiempo juntos o estemos a punto de separarnos.

Nuevo ligue

Acabas de conocer a alguien y habéis decidido empezar una relación juntos. ¿Es tu caso? Podríamos decir, que esta es la relación más común, porque todos hemos empezado así. Vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene y cómo nos recomienda la psicóloga Sandra Machado Fernández de Mundopsicologos.com celebrar San Valentín.

He vuelto con mi ex

Habéis decidido daros una segunda oportunidad. No está mal si es una decisión que habéis tomado los dos siendo conscientes de que, a veces, no es la decisión más libre. Otras veces sí. Y en vuestro caso os puede ir bien. Estos son los pros y contras que la experta nos señala, así como sus recomendaciones para no caer en los mismos errores.

A punto de dejarlo

Tenéis un conflicto que debéis resolver para poder llegar a una solución. Si esta es vuestra situación, la experta Sandra Machado no ve que celebrar San Valentín sea lo más apropiado. Si aun así habéis decidido festejarlo, ahí van sus recomendaciones.

Pareja abierta

Cada vez es más común este tipo de pareja que permanece junta pero sin ataduras. Como nos indica la psicóloga, este tipo de relación se fundamenta en la confianza y el respeto y esto condiciona a la hora de celebrar el día de los enamorados.

Casados con hijos

Es otro de los tipos de relación más comunes y muchas parejas se estarán planteando cómo celebrar San Valentín cuando han niños en casa. Estas son las recomendaciones de la experta.

Son parejas en las que suele haber más compromiso y confianza, por lo que es más sencillo saber cómo hacer que el otro se sienta cómodo y satisfecho. La sensación de tener una familia, de ser un conjunto, puede ser algo mágico en un día en el que se hace un elogio al amor.

Relación a distancia

Lo tenéis difícil para celebrar San Valentín pero no imposible. Es más, si os lo podéis permitir, tenéis la posibilidad de improvisar un plan juntos, aunque sea en la distancia.

Esta fecha puede ser una ocasión especial para pasar tiempo juntos y para sorprender al otro, no sólo con la presencia, sino con un plan divertido o con detalles significativos en el caso de que la cercanía no sea posible.

La experta nos recuerda que en estos días, las parejas que tienen una relación a distancia pueden sentir más añoranza y tristeza al querer pasar más tiempo con la persona a la que aman. Pueden aparecer sentimientos como la impotencia y la frustración.