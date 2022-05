MUJERES QUE DEJAN HUELLA

Una joven que ha sido un ejemplo para las chiapanecas y para sus propios familiares, es la cantante Ingrid Álvarez, por su paso en los diferentes escenarios del estado y parte del país. En su trayectoria tiene duetos con artistas de talla internacional que le han enseñado mucho sobre el ambiente musical y que han sido pieza clave para su desarrollo como cantante.

En entrevista exclusiva para Boga, nos habló sobre sus inicios y proyectos a futuro para alcanzar el sueño de ganar un Grammy y hacerse nombre en la industria musical.

1- ¿Cómo te defines como persona?

Me defino como una persona dedicada, competitiva, llena de creatividad y muy perseverante.

2- ¿A qué edad comenzaste a cantar?

Comencé a cantar a la edad de 4 años, de manera propia; inicié con clases de canto formales a los 8 años con el profesor Ronay Sánchez.

3- ¿Quiénes te motivaron?

Nadie me motivo, fue mi deseo de cantar y expresarme a través de mi voz, la inspiración que tome fue de cantantes populares que escuchaba, en TV o radio e internet, que al verlos quería ser como ellos, me sentía identificada con la pasión que tenían hacia la música.

4- ¿Quién es tu artista favorito?

En inglés Whitney Houston y Mariah Carey, y en español Lila Downs, Aida Cuevas, Myriam Montemayor y Luis Miguel.

5- ¿Con qué artistas realizaste duetos?

Con la famosa Aida Cuevas, en una oportunidad que llegó a dar una Master Class a mi universidad. Duetos oficiales no he realizado aún.

6- ¿Qué tiempo llevas preparándote?

Profesionalmente 3 años en Berklee College of Music en Boston Massachussets; estudio canto, composición de letras, arreglos musicales y producción (un poco de todo); actualmente hago un paréntesis en mi preparación profesional por la pandemia para concluir mi Licenciatura.

7- ¿Dónde te has presentado?

Como solista, en mi universidad Berklee en los escenarios de la escuela durante mi preparación. En Chiapas realicé un Concierto Virtual en Red Cherry Estudios de Canciones Retro español, y otro de música tradicional mexicana en el Club Náutico en octubre del 2020, en el Cañón del Sumidero.

Como colaboradora, soy parte del coro en la ORFICHIS Orquesta Filarmónica de Chiapas, también he colaborado para eventos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas a cargo del Director Roberto Pena Quesada en el Teatro de la Ciudad.

En el 2009, formé parte de la generación de La Academia en TV Azteca.

8- ¿Tocas algún instrumento?

Me encuentro en preparación actualmente de piano y guitarra y considero aprender batería más adelante.

9- ¿Cuál es tu sueño más anhelado?

Mi sueño más anhelado es ganarme un Grammy dentro de la música y hacerme de un nombre en la industria musical.

10- ¿Cómo fue tu experiencia en la Academia?

Entré a la edad de 15 años, realmente era muy pequeña y mi preparación era meramente empírica, honestamente no me gustó mucho, considero que es una buena plataforma para músicos ya establecidos en el medio que buscan ser escuchados, en mi caso cuando entré era una aficionada al canto y a la música.

No considero que existió algún apoyo para los cantantes de la generación, fue más bien un reality show, basado en contar historias de los participantes buscando rating de los televidentes.

11- ¿Quién es Ingrid en estos momentos?

Soy una persona que busca un lugar dentro de la música mexicana e internacional, aunque actualmente me encuentro en mi preparación musical. Estoy en la etapa de crear mi propio estilo y mi esencia musical.

A la vez combino mi carrera musical con mis proyectos personales dentro de los negocios ya que soy Licenciada en Administración de Empresas.

12- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Mi próximo proyecto es lanzar mi álbum musical, me encuentro en la elaboración de las letras de mis próximas canciones, para iniciarme como artista independiente y más adelante buscar apoyo de alguna empresa musical independiente o disquera.

13- ¿Cómo te has adaptado con la pandemia?

No ha sido fácil, ya que no existen tantos eventos públicos donde pueda dar a conocer mi música presencialmente y darme a conocer como artista, sin embargo, he tratado de adaptarme creando eventos online con causa.

14- ¿Qué mensaje le enviarías a las jóvenes chiapanecas que se están preparando en la música?

Si están interesados en el arte, se preparen y busquen buenos maestros que desarrollen su talento. El arte es un medio difícil, sin embargo, vale la pena. En mi caso nunca creí que pudiera ser admitida en la mejor universidad de música del mundo Berklee, gracias al apoyo de mis padres pude prepararme con los mejores, siempre hay que ver más allá, y realmente me sorprende el apoyo en becas para los talentos que cuentan con preparación y que existen en otros países extranjeros.

La disciplina y el tiempo de dedicación que se le da a un arte son esenciales para lograr ser bueno, no basta con tener buena voz, hay que ser un músico completo, para ser un producto competitivo y rentable en esta industria, considero que lo bien hecho siempre será reconocido y recompensado en cualquier parte del mundo.

La mayor satisfacción que se lleva uno es ver plasmada la visión que tenemos en nuestras obras de arte, y conectar con la gente a través de las emociones de nuestros oyentes, eso es algo maravilloso, un regalo de Dios que solo un artista puede experimentar.

15- ¿Qué es lo que más te gusta de Chiapas?

Lo que más me gusta de Chiapas son sus paisajes, sus tradiciones, cultura y la calidez de su gente.