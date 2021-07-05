  • Spotify
  • Mapa Covid19
  • Radio
  • Radio

PASARELA CON ESTILO

Carlos Castro/Diario de Chiapas

ALUMNAS DE UN CONOCIDO INSTITUTO FINALIZARON SU CURSO DE “PASARELA 2021” CONN UN AMENO CONVIVIO QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE UNA PLAZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD. MOSTRANDO SU TALENTO AL MODELAR DIFERENTES ATUENDOS DE TEMPORADA EN EL ESCENARIO, DONDE TUVIERON EL APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS.

CLAUDIA VEGA, DIRECTORA DEL INSTITUTO Y ESMERALDA ZENTENO, COACH DE LAS JÓVENES, FELICITARON EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN QUE REALIZARON LAS CHICAS EN EL EVENTO, ENTREGÁNDOLES RECONOCIMIENTOS POR SU TRABAJO.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Compartir:
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp
Compartir en email
Compartir en print

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Última hora