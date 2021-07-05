PASARELA CON ESTILO

Carlos Castro/Diario de Chiapas
ALUMNAS DE UN CONOCIDO INSTITUTO FINALIZARON SU CURSO DE “PASARELA 2021” CONN UN AMENO CONVIVIO QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE UNA PLAZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD. MOSTRANDO SU TALENTO AL MODELAR DIFERENTES ATUENDOS DE TEMPORADA EN EL ESCENARIO, DONDE TUVIERON EL APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS.
CLAUDIA VEGA, DIRECTORA DEL INSTITUTO Y ESMERALDA ZENTENO, COACH DE LAS JÓVENES, FELICITARON EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN QUE REALIZARON LAS CHICAS EN EL EVENTO, ENTREGÁNDOLES RECONOCIMIENTOS POR SU TRABAJO.
¡MUCHAS FELICIDADES!