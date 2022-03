Agencias

Diario de Chiapas

Hay prendas, estilos y combinaciones que jamás pasan de moda, y hoy se los demostramos. Por más que aparezcan nuevas tendencias y desaparezcan otras, las zapatillas Chuck Taylor de Converse siempre están on fire. Variando de tejidos, colores y tamaños de la suela, estas sneakers tan famosas combinan a la perfección con todo tipo de vestidos. He aquí looks que más de una va a querer copiar al detalle.