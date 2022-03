A ganar las yardas

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La Liga Municipal de Tocho Bandera tendrá actividad a partir de este viernes en su torneo varonil, que sostendrá cuatro duelos correspondientes a la jornada 17, con encuentros del grupo B y atractivas justas en el emparrillado de Caña Hueca.

La programación arrancará en punto de las 19:00 horas con el compromiso entre Banditox vs Titanes, encuentro en el que se verán las caras equipos con números muy parecidos y que buscan la victoria para mejorar su posición en la tabla general, que está cerca de ver a los conjuntos que ingresarán al play off de la categoría y que ya no tiene margen de error.

Para las 20:00 horas se miden dos equipos que luchan en la parte de arriba para meterse a las finales, cuando Avenger busque aprovechar su exceso de juventud ante los experimentados de Halcones, encuentro que promete emociones y que dejará a un equipo con mejores opciones en la recta final del torneo regular.

Las acciones se mantienen con el duelo que sostendrán Marlins vs Panteras; de pronósticos reservados. Los equipos tienen la intención de alcanzar la victoria en este duelo para analizar las posibilidades que les restan en el torneo regular. Cuando este duelo termine, la calculadora dejará en claro quién puede entrar todavía y quién ya tiene que pensar en otra cosa. La justa arranca a las 21:00 horas de este viernes.

La programación del viernes se cierra con el encuentro que sostendrán Flagcidos vs Maories; los primeros ya demostraron que no solo en su categoría pueden destacar y se han ubicado en inmejorable posición en esta categoría, mientras su rival debe apretar el paso y ganar esta vez para seguir en la batalla. El encuentro inicia a las 22:00 horas y se encarga de poner el cerrojo en la programación en Caña Hueca.

Este fin de semana se pondrán en marcha los play offs de la categoría mixta, en una competencia que tuvo muy buen nivel y que verá a los conjuntos que avanzarán en su camino rumbo al título en la vuelta de esta competición, que demuestra que es la más importante de la capital chiapaneca.