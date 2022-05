A muerte con Cocca

Agencias

Atlas pasa por momentos complicados en cuanto al tema de resultados, pues los rojinegros se encuentran en el último lugar de la tabla genera y del descenso, por lo cual el tiempo se comienza a agotar para la institución tapatía y por ello Milton Caraglio asegura que él y sus compañeros están a muerte con su entrenador Diego Cocca para poder sacar los resultados apropiados y sacar al equipo del fondo.

Caraglio charló con W Deportes y confirmó que Atlas pasa por un tema muy delicado y están concientes de eso, por lo que brinda el apoyo a su estratega y el cuerpo técnico. “El tema del entrenador no sólo es en el futbol mexicano, es en todo el mundo, es muy resultadista todo, es raro encontrar un proyecto a largo plazo, pero obviamente Diego tiene el apoyo de todos los jugadores, no le hemos podido responder como se debe dentro de la cancha, pero este partido debe ser no solo por él, es por nosotros, Diego es una gran persona, una gran entrenador que tiene un cuerpo técnico que está haciendo lo máximo como para que esta situación la podamos sacar lo más rápido posible y lo respaldamos a muerte”, sentenció.

Para Caraglio, Atlas tiene numerosos jugadores que podría revertir la situación en la que se encuentra, pero también afirma que han cometido errores que los colocan en un lugar no deseado por ellos, por lo cual manda un llamado y pide a sus compañeros estar más atentos en cada jugada.

“En jugadores tiene todas las condiciones, si yo me siento en el vestuario me pongo a ver a cada uno de los jugadores que tengo al lado es un equipo impresionante, pero de ahí al hecho si no hacemos las cosas que tenemos que cambiar está muy complicado, la idea es esa, la situación es complicada, triste, pero tenemos que ser profesionales y poner la cara, yo me hubiera podido quedar en Cruz Azul, tranquilo, aunque no estuviera jugando nada y no hubiese venido, pero no, me encanta estar acá, estoy tomando este desafío con mucha felicidad, pero con la responsabilidad que merece”.