Abre en Nacional

Agencias

Diario de Chiapas

Con los múltiples retos presentados en 2021, el tirador deportivo Jorge Martín Orozco Díaz, destacó el lado positivo del año concluido, el cual calificó de productivo, gracias al aprendizaje adquirido y el haber consolidado uno de sus grandes sueños: disputar sus primeros Juegos Olímpicos, “fue un proceso muy largo, pero satisfactorio”, comentó en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El jalisciense, especialista en fosa olímpica, registró una histórica actuación en la pasada justa de verano, donde no solo quedó muy cerca de la medalla de bronce, sino que se convirtió en el primer mexicano en competir en una final de su categoría y, además, posicionarse como el mejor tirador del continente, “no hay palabras para describir esos momentos”, compartió tras realizar un balance de sus actividades.

“Prácticamente estos últimos dos años fueron atípicos por la pandemia, fue un curso complicado, pero con mucho aprendizaje y mayores experiencias, a partir de ahora hay que ver y emprender el camino a lo que viene, afrontarlo de la mejor manera”, comentó.

Jorge Orozco destacó estar listo y motivado para encarar el 2022, el cual abrirá con el Selectivo Nacional de tiro olímpico convocado por la Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI), a celebrarse del 27 al 30 de enero en Acapulco, Guerrero, pues destacó que su histórico cuarto lugar en Tokio 2020 es un parámetro importante y será su punto de partido hacia el camino que emprenderá rumbo a París 2024.

“Me quedé satisfecho con ese resultado, mas no conforme porque definitivamente quiero dar más, sé que puedo y solo me queda prepárame, entrenar para todas las competencias que vayan surgiendo, hay que trabajar más hacia París 2024”, compartió.

“El cuarto lugar en Tokio no me afecta de manera negativa, todo lo contrario, fue un resultado bastante positivo porque me da la pauta de lo que puedo hacer, llegué como desconocido y ahora ya tengo mi marca dentro del gremio de tiradores y, en el ámbito deportivo, empiezo a causar más impacto por lo que es un cuarto lugar con mucho sabor, un punto de arranque para lo que sigue”, agregó.

Ante su primer compromiso del año en territorio nacional, Orozco alista su agenda competitiva en busca del mayor fogueo posible también a nivel internacional, al asegurar que el ciclo olímpico, al ser más corto, implica una planeación más estratégica.

“Se planea el 2022, hay que mantener cierto ritmo para no descompensar, buscar las oportunidades para iniciar con todo; esperamos competencias internacionales como grand prix, copas del mundo, trabajar para dar los mejores resultados desde principios de año, al ser un ciclo olímpico corto se tendrá que hacer una planeación más exhaustiva porque hay menos tiempo”, puntualizó.