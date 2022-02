Acosta manda mensaje

Agencias

“Yo no competí, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo”, fueron las palabras de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade ), en su regreso a la Ciudad de México, tras ser cuestionada por la pobre cosecha de medallas que tuvo la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, y que generaron gran indignación en el entorno deportivo.

Una de las voces que se hizo escuchar, y por demás autorizada, fue la de Luz Mercedes Acosta, la mexicana que ganó medalla de bronce en la justa veraniega de Londres 2012, en la categoría de 63 kilogramos de levantamiento de pesas, quien le dedicó un emotivo y contundente texto a Ana Gabriela Guevara, pidiéndole que asuma su responsabilidad con el deporte mexicano y no se escude en justificaciones como la que dio apenas pisó suelo mexicano.

“Tu responsabilidad ya no es ganar las medallas, ya no es cruzar la meta antes que el mundo entero, pero sí es que los que seguimos creyendo en nuestro deporte nos sintamos apoyados por una de nuestras máximas referentes. No te permitas esto Ana, no declares justificaciones como ‘yo no competí’, asume tu responsabilidad, mejora de tus errores y entonces te vamos a apoyar a muerte, porque hoy en día tus acciones representan todo lo contrario de lo que pregonaste cada día que saliste a la pista de tartán”, escribió la exatleta mexicana.

Luz Acosta, causó furor durante su participación como analista durante las competencias de halterofilia en Tokio 2020, Olímpicos en los que la delegación mexicana apenas pudo conquistar cuatro medallas de bronce.