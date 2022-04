Águilas sorprende a Avíos esta jornada

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

En el duelo más atractivo de la programación del Torneo Femenil de Softbol este domingo, la novena de Águilas se impuso 13 carreras a 11 a Avíos, en encuentro disputado en el diamante infantil de Caña Hueca y que tuvo emociones hasta el último out en la cuenta y que premió al equipo que mejor desempeño tuvo durante este compromiso, en el regreso a la actividad del softbol femenil en este 2022.

Aunque de arranque aparecieron los nervios, de inmediato Águilas exhibió intenciones, tuvo juego agresivo y aprovechó las oportunidades para colocarse arriba en el marcador y controlar una ofensiva que por ocasiones luce apagada, pero que suele reaccionar en el momento oportuno.

Dos a uno iba el encuentro, hasta que Avíos presentó mejoría, armó rally para darle la vuelta al marcador y pensar que podía encaminarse a la victoria, pero en defensa no tuvo su mejor juego, porque errores clave en momentos muy determinantes, pusieron a Águilas en el juego y lo peor, que las de amarillo suelen motivarse cuando encuentran ritmo, que fue lo que sucedió esta vez.

Las de amarillo y negro han protagonizado buenos encuentros en este torneo, han sabido llevar los juegos a instancias máximas y cuando requieren de bateo oportuno, saben encontrar el lanzamiento perfecto; además, no dudan en aprovechar errores del rival y eso les ha permitido tener juegos ganados ante rivales importantes.

Fue así como, tras empatar a once, Águilas sumó dos carreras más en el séptimo episodio, tras una serie de situaciones que les permitieron tener la casa llena y después de una línea por tercera, tomar dos carreras de ventaja; tocaba el turno de Avíos de buscar alcanzar al rival, pero se equivocaron en la estrategia pues con necesidad de dos carreras, mandaron a tocar en la primera oportunidad, primer out, después un elevado al center sin complicaciones y una rola a las paradas cortas de rutina, con lo que cayó el out 21 del juego, triunfo para Águilas al son de 13 carreras a once, en el duelo más atractivo de los dos que se programaron para este fin de semana en la pelota blanda de la capital chiapaneca.

La estadística marcará a las mejores novenas después de tres vueltas, para disputarse el título de este torneo.