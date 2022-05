Agencias

Diario de Chiapas

Néstor Araujo aseguró que se sintieron afectados por el arbitraje ante Trinidad y Tobago. Tras la aparatosa lesión de Hirving Lozano en el arranque de la Copa Oro, el zaguero del Tri y jugador del Celta de Vigo confesó que le pidieron al silbante que proteja a los jugadores talentosos como el ‘Chucky’

«Sí nos sentimos afectados. Le comentaba al árbitro de dos o tres barridas muy imprudentes y ni siquiera sacó tarjeta y le decía que tenía que cuidar más a esos jugadores habilidosos y que están en riesgo.

Tristes, agüitados por lo que pasó con Chucky, como Chucky no hay dos, pero son decisiones que no me corresponden, no tengo idea y ahora lo que venga a sumarse bienvenido sea y que el Chucky se recupere para el futuro», expresó en entrevista para TUDN.

Asimismo, Araujo explicó que las defensas suelen crear estrategias para detener a los futbolistas habilidosos con golpes, situación que deben considerar los árbitros a la hora de realizar su trabajo.

De igual manera, reafirmó la obligación de la Selección Mexicana de conseguir el título, pero también aceptó que la recompensa es poca en comparación con las consecuencias de un fracaso.

«Normalmente muchos defensas tienen la idea de aplacar a un jugador pegándole, no digo que sea el caso de Trinidad y Tobago, pero en general hay muchos defensas que hacen eso. Tienen que cuidar al jugador de ‘pégale para que se calme’ y tienen que tener cuidado los árbitros y Concacaf para cuidar al jugador.

México tiene que aspirar a ganar la Copa Oro y si no la ganas tienes mucho que perder y si la ganas el mérito es poco…hay que ser responsables, luchar por ganar, montarse en esa presión adecuadamente e intentar llegar a la final y ganarla», finalizó.