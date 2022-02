Ajustaron reglamento

Agencias

Álvaro Dávila, presidente ejecutivo de Cruz Azul, confirmó que el caso de Jonathan Rodríguez trajo sanciones, que en caso de una reincidencia, deberán pensar en medidas más fuertes.

“Esas acciones son reprobables y van a ser inadmisibles y en caso de reincidencia se tomarán decisiones más drásticas”, dijo en entrevista.

El nuevo directivo de Cruz Azul no dudó en decir que el club se perjudica por no tener a su hombre gol y que tienen que pensar en algún tipo de castigo que no afecte deportivamente a la institución.

“Pero también es sanción para el club porque no puedes usar al goleador. Necesitamos encontrar otro tipo de sanciones porque sino el club es perjudicado”, sostuvo Dávila sin titubear.

Incluso, compartió que estas acciones no deben existir puesto que el club les da las facilidades para que se desarrollen de manera profesional y no se preocupen por nada, por lo que no deberían de pagarle así a la institución cementera.

“Sentí decepción porque a los jugadores en Cruz Azul se les trata muy bien. No creo que sea una manera de retribuirle al club lo que se hace por ellos”, finalizó.

El lunes será el día clave para saber si Jonathan Rodríguez se queda como el delantero emblema de Cruz Azul o no. Y es que de acuerdo a Dávila, aún esperan una contraoferta del club chino Shenzhen FC que pretende los servicios del uruguayo.

“Hasta ahorita no hubo respuesta de un club chino. Es una propuesta baja y no fue aceptada por el club. No hay noticias hasta ahorita, y el lunes, si no llega la contrapropuesta, no nos podemos quedar sin el jugador”, dijo el directivo.