Alaban a Checo

Agencias

Diario de Chiapas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró que “es genial” que su compañero mexicano Sergio Pérez, ganador hace dos domingos del Gran Premio de Azerbaiyán, “haya ampliado la brecha con Mercedes en el campeonato de constructores y que ahora sea tercero en el Mundial de pilotos”.

Verstappen, que con 105 aventaja en cuatro puntos al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), se accidentó en Baku al final de una prueba que se resolvió con una re-salida a dos vueltas; en la que el inglés, segundo en la parrilla al reiniciarse la carrera, perdió toda opción al pasarse de frenada y entrar recto en la primera escapatoria.

‘Checo’ Pérez ganó la carrera y ascendió al tercer puesto del certamen, con 69 puntos; al tiempo que fortalecía el liderato de la escudería austriaca al frente del Mundial de Constructores, que comanda con 174 unidades, 26 más que los de Brackley.

“Es genial tener dos coches en los puestos delanteros, peleando por el campeonato y sumando puntos. Baku fue un gran ejemplo de eso y de cómo deberían hacerse las cosas. Es genial que ‘Checo’ haya podido hacer más grande la brecha con Mercedes en el campeonato de constructores y que ahora sea tercero en el campeonato de pilotos”, opinó Max Verstappen, de 23 años.

El holandés se lamentó, no obstante (aunque no sin cierta resignación), por haber perdido, cuando lo tenía al alcance, el que hubiese sido su decimotercero triunfo en la F1. “Por supuesto que me hubiera gustado ganar y creo que es de justicia decir que íbamos camino de ganar en Bakú, pero así son las carreras y estas cosas pasan”, explicó ‘Mad Max’, en declaraciones difundidas por su equipo este martes.

“A veces eso no está en tus manos, así que tenemos que seguir moviéndonos; y hacerlo siempre hacia adelante. Seguimos liderando el campeonato y por supuesto que me gustaría liderar con más puntos, pero es lo que hay”, comentó la joven estrella neerlandesa, que entra líder este fin de semana en Francia, sede del séptimo Gran Premio del año, en el circuito de Paul Ricard, donde espera un contraataque de Mercedes, ganadora de los últimos siete títulos de constructores y de pilotos, seis de ellos gracias a Hamilton.