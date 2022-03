Alan Pulido los señala

Agencias

Diario de Chiapas

Alan Pulido jugó en Chivas durante tres años antes de moverse al Sporting Kansas City de la MLS, con el Rebaño el delantero fue campeón de Liga, de Copa y de CONCACAF por lo que asegura guarda mucho cariño a la institución.

El atacante mira con tristeza la pobre campaña que ha tenido el cuadro tapatío en el Guard1anes 2021 y apuntó que a varios futbolistas del conjunto tapatío les pesa mucho la camiseta.

“Sinceramente no es lo mismo jugar a otros equipos y llegar a Chivas, no es lo mismo, la verdad es que sí pesa mucho la camiseta de Chivas, hay muchos jugadores que la rompen en otros equipos, llegan a Chivas y simplemente pasan desapercibidos, yo siempre he dicho que Chivas no es para cualquiera, Creo que Chivas necesita a los mejores futbolistas mexicanos porque al final de cuentas son los únicos jugadores que pueden estar ahí, ojalá que cada uno de los jugadores se analice y se autocritique para darse cuenta de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y traten de mejorarlo para ser mejores futbolísticamente y que ayuden mucho más al equipo”.

Pulido confía en que los actuales jugadores de Chivas darán vuelta a la situación y retomarán el paso del equipo.

“Es una realidad que no están pasando por un buen momento, por ahí (Ricardo) Peláez llegó en un momento complicado en el que prometió mucho y al final no se están dando las cosas, por eso la gente lo está cuestionando, yo creo que por ahí hay muchos jugadores que no están mostrando su mejor versión y eso de repente en un equipo con puros mexicanos jugando en una liga donde habitan muchos extranjeros se refleja mucho en el terreno de juego, esperemos que levanten, yo siempre le he deseado lo mejor al equipo, siempre trato de ver sus partidos y me pone muy contento cuando sacan buenos resultados, cuando no lo hacen obviamente que duele pero es parte de este negocio”.