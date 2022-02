Alista flechas para Colombia

Agencias

Diario de Chiapas

La lluvia, el viento y el clima cálido, muy peculiar de Cali, Colombia, serán elementos que pongan a prueba a la seleccionada nacional en tiro con arco Valentina Vázquez Cadena, que formará parte de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior 2021, a celebrarse en 14 días en territorio sudamericano.

En entrevista para la CONADE, la arquera neolonesa, compartió que “está preparada para enfrentar las adversidades del cambio de clima”, pues temperaturas que van desde los 30 grados, como máximo, y un mínimo de 18 grados; además de la posible aparición de precipitaciones acompañadas por los vientos característicos en esta época del año, serán todo un reto que superar en la justa juvenil.

“Creo que, en Cali, el clima no estará muy bien. He visto que hay un 90 por ciento de probabilidad de lluvia; estoy viendo qué estrategias voy a utilizar al momento de competir, si hay viento o no, porque ahí el problema será la lluvia, pero nos estamos preparando para esas adversidades”, comentó la deportista juvenil.

Pero no solo el clima será uno de los rivales, también, serán los representantes de los Estados Unidos y Colombia, países que, por su historia deportiva, son de las naciones en obtener los primeros lugares, en esta disciplina.

“Ya me ha tocado competir contra ellos. Con la de Estados Unidos a veces ella me gana, otras veces yo le gano, ambas vamos a estar muy parejas, serán unos duelos muy reñidos”.

Su paso con selección mayor fue en ascenso, pues desde el 2020 quedó como reserva en el equipo femenil de arco recurvo, hecho que le permitió foguearse a nivel internacional en las tres ediciones de las Copas del Mundo de tiro con arco, que se realizaron en Guatemala, Suiza y Francia.