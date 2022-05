Allen acepta reglas

Agencias

Diario de Chiapas

El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, no utilizó la regla del tiempo extra como pretexto por la derrota en la Ronda Divisional frente a los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs empataron el marcador en la última jugada del tiempo regular y después sellaron la victoria en la prórroga con un pase de Patrick Mahomes a Travis Kelce en la primera posesión, negándole a Buffalo la oportunidad de recibir el balón.

“Las reglas son lo que son y no me puedo quejar por eso porque si hubiera sido al revés estaríamos celebrando también”, declaró Allen. “Entonces, es lo que es en este momento. No hicimos suficientes jugadas esta noche”.

De acuerdo a las reglas del tiempo extra, cada equipo debe tener la oportunidad de recibir el balón en la prórroga a menos que se anote un touchdown en la primera posesión.

Allen y la ofensiva, que había tomado la ventaja dos veces en los últimos minutos del reglamentario, tuvieron que quedarse en banca mientras los Chiefs recorrían el campo para ganar.

“Fue difícil estar en ese momento”, reconoció. “Tengo mucho respeto por Pat, lanzó el touchdown de la victoria, vino directo y me encontró. Estar en esa situación y hacer eso, fue genial de su parte hacerlo. Obviamente, apesta la manera en que ocurrió. Queríamos ganar ese partido”, concluyó.