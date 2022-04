Analiza ciclo deportivo

Agencias

El ciclista de montaña José Gerardo Ulloa Arévalo, definió el 2021 como un año de “mucho aprendizaje” y se prepara para recibir el 2022, con mucha actividad, donde estrenará equipo, luego de anunciar su integración a la escuadra española Massi UCI Team, con el que empezará actividades en febrero.

“Fue un año de muchos resultados; no me fue como yo esperaba, pero de esto se aprende mucho, vi que dejé de hacer cosas; sin embargo, aprendí mucho, así que fue un 2021 con mucho aprendizaje que me deja con hambre de resultados para poder enfocarme en el próximo año”, dijo el tapatío.

Dentro de los resultados que obtuvo el especialista en cross country fueron: la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, que se realizó en Salina, Puerto Rico, así como su participación en sus primeros Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde finalizó en el peldaño 23 con tiempo de 1:30:57, a cinco minutos con 43 segundos del primero lugar.

La actividad para el nuevo representante del Massi, comenzará en febrero con la presentación del equipo, así como un par de competencias en España. “Voy a ir para la presentación del equipo y hay unas fechas ahí mismo, en España; regreso a México hago preparación para las Copas del Mundo, la primera es en Brasil y después viajo con el equipo a Europa”, detalló.

Con el cambio de sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a San Salvador para el 2023, el próximo año le permitirá al mexicano tener un mayor fogueo en el viejo continente y estar listo para representar al país en los compromisos internacionales; además que tendrá el tiempo para ir sumando puntos para París 2024.