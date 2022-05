Analiza su futuro

Agencias

Diario de Chiapas

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, indicó el lunes que la familia jugará un papel importante para determinar si volverá la próxima temporada. También dijo que, si esto es así, podría irse “orgulloso y satisfecho”, a pesar de que los Bucs perdieron 30-27 cuando fueron eliminados en la ronda divisional de los playoffs el domingo por Los Angeles Rams.

“Creo que a medida que crecí, creo que la mejor parte es que el fútbol americano es extremadamente importante en mi vida, y significa mucho para mí, y me importa mucho lo que estamos tratando de lograr como equipo. y me preocupo mucho por mis compañeros de equipo”, señaló Brady en un podcast con Jim Gray. “La mayor diferencia ahora que soy mayor es que también tengo hijos, ya sabes, y también me preocupo mucho por ellos. Han sido mis mayores apoyos. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele verme ser golpeado y ella merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre”.

“Voy a pasar tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han dado lo que necesito durante los últimos meses para hacer lo que amo. Dije esto hace unos años, es de lo que se tratan las relaciones. No siempre es lo que quiero. Es lo que queremos como familia. Y voy a pasar tiempo con ellos y descubriré qué sigue”.

Brady tiene tres hijos. El mayor, Jack, tiene 14 años y vive con su madre, la actriz Bridget Moynahan, en Nueva York, y Brady lo ve tanto como puede. El hijo de Brady, Benjamin, de 12 años, y su hija Vivian, de 9, viven con él y su esposa, la supermodelo y filántropa Gisele Bundchen. Si bien Brady expresó su decepción por haber ser eliminado de la postemporada, eso significó poder comer cosas con sus hijos el lunes por la mañana, que no puede hacer durante la temporada.

Algunos han cuestionado cómo Brady podría considerar irse después de una derrota. Ha ganado siete anillos de Super Bowl y posee un récord de 243-73 durante la temporada regular y un récord de 35-12 en la postemporada.