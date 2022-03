Arranca Open

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Este miércoles se pone en marcha el Open Chiapas 2021 de Softbol Femenil, evento organizado por Pistones de Chiapas, en coordinación con la Liga Municipal de Softbol, en el que cinco novenas inician la lucha por el título.

Luego de trabajar a tope para tener listo este evento, finalmente este miércoles a partir de las 7:30 horas, en el parque de Pelota de Caña Hueca, se cantará el playball de este torneo, con el encuentro que sostendrán Bandidas Vs. Reales, los anfitriones le hacen los honres al equipo oaxaqueño, que busca arrancar el torneo con el pie derecho.

La actividad continúa con el encuentro entre Guerreras vs. Cali Sports; el primero de Ixhuatán y el segundo, representa a la capital chiapaneca, en el que promete ser un buen encuentro este miércoles, ya con cuatro de las cinco novenas listas para la actividad.

Para las 11:30, tocará el turno de nueva cuenta a Reales. Las chiapanecas le harán los honores a la Selección Mérida, que parte como uno de los favoritos para llevarse el torneo, esperando dejar constancia del buen nivel que se juega en la Península.

Los encuentros seguirán, a las 13:30 se enfrentan Bandidas vs. Cali Sports y la primera sesión se cierra con el Mérida vs Guerreras.

El jueves, los juegos arrancarán a las 7:30, con el Reales vs Cali Sports; continúa la actividad con el buscan el triunfo Guerreras vs. Bandidas, a partir de las 9:30; acto seguido, 11:30 saltan al diamante Mérida vs. Cali Sports, mientras que la actividad continúa para las 13:30 conReales vs. Guerreras. El último duelo del torneo lo disputarán Bandidas vs. Mérida a las 15:30.