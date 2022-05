Arrancan a tope

Agencias

El reflector estaba en el Pachuca contra los Xolos, debido a que se esperaba el debut de Charlyn Corral, pero Alison González se robó los aplausos con tres goles que le dieron la victoria al Atlas sobre el Toluca, en la jornada 1.

González se convirtió en una de las figuras del futbol femenil, no sólo de México, sino en la zona. Forbes la considera entre las mujeres influyentes en el deporte de su país. En la cancha, la jugadora del Atlas demostró su valía e inició el torneo con tres tantos sobre las escarlatas.

Charlyn Corral debutó, después de tener una aventura con Europa, aunque no se pudo presentar con algún tanto. Los Tuzos y Xolos apenas empataron a cero, por lo que la ex jugadora del Atlético de Madrid no pudo lucir en la jornada uno.

En Tigres, se presentó en la Liga Mx la brasileña Stefany Ferrer, una vez que se permitió extranjeras en el balompié femenil. Con las felinas, también debutó Jana Gutiérrez, ex figura del América, y lo hizo con un tanto, que ayudó a la victoria por 2-0 sobre el Mazatlán FC.

En Chivas, Michelle González comandó con un doblete al equipo rojiblanco, que se convirtió en tendencia en las redes sociales, debido a que goleó 5-0 al Atlético San Luis en esta jornada.