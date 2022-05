Arriola positivo

Agencias

El Presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, informó, a través de sus redes sociales, este jueves que padece Covid-19, sin complicaciones, por lo que mantendrá sus actividades al frente del torneo mexicano, pero desde su domicilio.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, se lee en su perfil de Twitter.

La Secretaría de Salud de México registró este miércoles 15.198 contagios nuevos de covid-19, la mayor cifra en lo que va de tercera ola de la pandemia, un dato que no se alcanzaba desde enero de este año.

Con esta cifra, México alcanzó los 2.693.495 de casos confirmados, además de sumar 397 muertes por un total de 237.207 decesos confirmados en lo que va de pandemia, en una tercera oleada que encendió las alarmas.