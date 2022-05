Atletas agradecen arropo de CONADE

Agencias

Diario de Chiapas

En el marco de la entrega de los estímulos económicos que otorgó este jueves la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza, los medallistas olímpicos y paralímpicos en Tokio 2020, agradecieron el apoyo otorgado, pues, aseguraron, es un pilar fundamental para continuar forjando su carrera al tener la mira puesta en París 2024.

El arquero Luis Álvarez Murillo, que junto con Alejandra Valencia, se colgó el bronce en la justa de verano en la modalidad de equipo mixto, destacó que este tipo de apoyos es un impulso para continuar su mejora y encarar las próximas competencias que lo guíen a la próxima cita olímpica.

“Esto es algo muy importante para el deportista el recibir este estímulo por los resultados, en mi caso, obtenidos en Tokio y me siento muy agradecido de este evento porque, a final de cuentas, es para mejorar y es en lo que me he enfocado”, comentó.

“Mis resultados no fueron lo que yo esperaba en Tokio, pero a final de cuentas es cuestión de seguir adelante y me siento muy agradecido con la CONADE por el apoyo que nos ha brindado, solo es cuestión de seguir entrenando y enfocados en París 2024”, agregó. junto al resto de atletas que estuvieron presentes en esta ceremonia.