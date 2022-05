Atletas se vacunan

Agencias

Diario de Chiapas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), aplicó este martes la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (covid-19), a un tercer grupo de 60 personas que se encuentran dentro del proceso a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, programados del 23 de julio al 8 de agosto.

Deportistas, entrenadores e integrantes de equipos multidisciplinarios de diferentes disciplinas, que forman parte del “Programa de Reapertura del CNAR”, que se lleva a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, ubicado en la Ciudad de México, recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V, esto gracias a las gestiones de la CONADE.

De acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades de salud de México, personal militar arribó a las instalaciones del CNAR con los reactivos, los cuales, fueron supervisados por los Servidores de la Nación y aplicados por las enfermeras de la SSA.

Para evitar aglomeraciones y posibles contagios, el proceso de vacunación se dividió en dos grupos, el primero de ellos correspondió a los atletas, entrenadores y equipos de tiro con arco, clavados y atletismo, que se encuentran concentrados en la Ciudad de México.

El segundo grupo estuvo conformado por los seleccionados en tiro deportivo, atletismo y para tenis de mesa, que continúan con su proceso de preparación en sus estados y fueron convocados para la inmunización.

Entre los deportistas que recibieron la primera dosis se encuentran: el equipo femenil de arco recurvo, integrado por Alejandra Valencia Trujillo, Ana Paula Vázquez Flores, Aída Román Arroyo y la reserva Valentina Vázquez Cadena; así como Edson Ismael Ramírez, Jorge Martín Orozco Díaz y Alejandra Ramírez Caballero, de tiro deportivo y la especialista en los 400 metros, Paola Morán Errejón.

Otra de las deportistas que recibió la vacuna fue la especialista en tiro deportivo, modalidad fosa, Alejandra Ramírez, que mencionó: “estoy muy tranquila, porque sí me daba miedo, de hecho, dentro de un mes me voy a Italia a competir y lo menos que quiero es que me pegue el virus antes de los Juegos Olímpicos, la verdad me siento muy tranquila con esta primera dosis”.