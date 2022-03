Avíos gana el duelo de las líderes

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Una buena jornada se disputó en el torneo 2021 de la Liga Municipal de Softbol Femenil, destacando el encuentro entre Reales, novena que llegaba invicto a esta cita, ante Avíos, que llegaba con racha de tres triunfos consecutivos a la espera de salir con el triunfo de este duelo.

La jornada arrancó con el compromiso entre Ámbar vs Águilas y el juego concluyó pronto, pues las de amarillo aprovecharon su momento en ofensiva y acumularon las carreras para decretar el nocaut con marcador de 19 carreras a cinco, con triunfo para Cinthya Gordillo y derrota para Lorena Morales en esta ocasión.

Dieron paso al encuentro que se robó las miradas, porque Reales se enfrentaba a Avíos, primero y segundo respectivamente y que tenían sus cuentas pendientes de la primera ocasión en la que se vieron las caras; ahora, con Hazel Báez en la placa para enfrentarse a Kenya Dorantes en un duelo certero en defensa, a pesar de que Avíos aprovechó un error para abrir el marcador en el primer episodio.

Fue aumentando la ventaja Avíos hasta llegar al sexto episodio con ventaja de tres a cero, pero en el cierre, un par de cuadrangulares emparejaron el marcador y definían en el último episodio.

No pudo Kenya Dorantes controlar a la ofensiva y cedió bases por bola, fue relevada pero no funcionó, pues entraron dos carreras de caballito y una más por un error con lo que Avíos llegó al cierre con ventaja y no falló, porque Báez retiró a las tres que enfrentó para decretar el triunfo de Avíos, seis carreras a tres en este duelo, en el que Reales vio cómo se esfumaba su invicto.

La jornada se cerró con el triunfo de Motorama ante Guerreras, nueve carreras a dos.