Betts confía en Urías

La ofensiva de Los Angeles Dodgers apareció la noche del martes para superar 7-2 a San Francisco Giants en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional y forzar así el quinto y decisivo de la Serie. El lanzador mexicano Julio Urías será el encargado de abrir desde la lomita para los angelinos el jueves en San Francisco.

“Solamente sé que cuando estamos contra las cuerdas, hay alguien llamado Walker Buehler que está ahí para sacarnos de ello, lo hizo de nuevo esta noche, pero tenemos un juego más y Julio (Urías) tiene que traernos a casa”, dijo un sonriente Mookie Betts, sentado junto a Walker Buehler en la conferencia de prensa tras la victoria.

Walker Buehler, con apenas tres días de descanso, abrió el Juego 4 para Dodgers. Fue la primera vez en su carrera, que inició un juego con tan poco descanso. Sin embargo, Walker no lo dudó ni un momento, él sabía que estaría ahí para el equipo cuando más lo necesitaban. Luego de 4 entradas y un tercio, Walker dejó el montículo tras 71 lanzamientos, sin permitir carrera y ponchando a cuatro bateadores.

“No hay nada que me hubiera detenido, mientras pudiera caminar al clubhouse, iba a lanzar”, dijo un seguro Buehler.

“Es la primera vez que me toca abrir con tan poco descanso, me sentí bien, veremos cómo estoy mañana. Era un juego de eliminación, quería la pelota, me siento bien con lo que hice, ojalá hubiera podido ir más, pero así es esto y hay confianza del talento del bullpen para cubrirlo”, agregó.

Ahora, para el quinto y decisivo encuentro, será el turno en la lomita de Julio Urías quien ya ganó en San Francisco el Juego 2 de la Serie. En aquel duelo, el lanzador mexicano fue determinante no solamente desde el montículo, sino también en ofensiva al bat.

“Julio (Urías) tiene como un alma vieja, se para en el montículo y pareciera que lo ha hecho por mucho tiempo. Tiene tanta confianza en sí mismo que se transmite. Puede que no diga mucho, pero lo ves y el día que sea, sé que tendrá esa confianza y hay que ganar el juego”, compartió Betts quien finalizó 2 de 4 con 3 carreras producidas y un jonrón.