Buen resultado

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El Centro de Formación Chiapas Futbol (CHIFUT) consiguió su tercera victoria consecutivas tras derrotar en gira 2-1 a Cruz Azul Lagunas en partido de la Jornada 6 de la Temporada 2021-22 de la Liga TDP MX llevado a cabo la tarde de este sábado en el Estadio Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca.

No había otra manera de tener un gran domingo para este conjunto, que presentándose en una de las plazas más complicadas de la categoría y demostrar este nivel, para sorprender al equipo oaxaqueño, que no encontró más que un conjunto que fue paciente, que no desesperó y que encontró la recompensa a su esfuerzo con el gol que les entregó un triunfo.

La escuadra dirigida por el entrenador Daniel Mora Sánchez, llegó a 14 puntos compartiendo el liderato con Dragones de Oaxaca que tiene mejor diferencia de goles. Los chiapanecos siguen invictos de visita con un empate y dos triunfos.

El marcador se abrió al minuto 15 luego de decretarse una falta dentro del área por el sector de la derecha. Alejandro Ballinas cobró desde los 11 pasos, el portero desvió el disparo pero el balón continuó moviéndose cruzando la línea de meta para el 1-0 visitante.

El empate de los locales cayó antes de irse al descanso. Servicio largo por la banda izquierda que recibió Yael Ernesto Serrano, quien se quitó a un defensa dentro del área y disparó de zurda ante la salida el arquero para poner las cosas 1-1 al minuto 42.

Para la segunda mitad, Alejandro Ovando recibió una pelota por izquierda tras un largo saque de banda, se movió hacia el centro y sobre la marca sacó un potente disparo de fuera del área superando al guardameta oaxaqueño para recuperar la ventaja 2-1 para los capitalinos. El marcador ya no se movió.

Con este resultado CHIFUT llegó a 14 puntos, mismos que tiene Dragones que empató y perdió en penales en su visita a Canoeros de Acala, mientras que Cruz Azul Lagunas ligó su segunda derrota consecutiva y perdió el invicto en casa quedándose con ocho unidades.