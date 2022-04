Busca seguir en plan ascendente

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El chiapaneco de la escuela Vera’s Taekwondo, Josué Enrique Vera Rodríguez, se unirá a las filas del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, que representará en lo deportivo, en lo que el concluye sus estudios y la especialización en cibernética y robótica.

Vera Rodríguez debe reportar el 30 de enero al ITSZ para comenzar, dentro de la Licenciatura en Electrónica, la cual comenzó aquí en el TEC Regional de Tuxtla Gutiérrez. El atleta habló en entrevista de cómo se dio este traslado.

“Cuando inicie la escuela, yo quería estudiar en Nuevo León, pero a la hora del séptimo semestre, donde tomo especialidad, no me gustaron las de acá y las de Nuevo León, me recomendaron Zapopan y me gustó, que es cibernética y robótica, así que pedí mi traslado”.

Josué podrá representar a esta institución en la Universiada Nacional en el taekwondo, aunque como menciona, no será el único beneficio al estar en Jalisco, “prácticamente me abre otras puertas para ir a la Universiada Nacional, así también en la parte como entrenador, el poder en su momento llevar alumnos de aquí (Vera’s Taekwondo), para foguearse con los atletas de Guadalajara, porque sabemos que el estado de Jalisco es fuerte y así poder expandir la escuela de Vera’s”, explica.

Para Josué la decisión tomada sabe que es para bien, más allá de separarse de la familia, pero es algo que sobrellevará, ya que cuenta con una experiencia mientras estuvo concentrado en el CNAR de la Ciudad de México hace 4 años, “la verdad afecta dejar la familia, pero creo ya tener algo de conocimiento cuando me fui al CNAR un tiempo, eso hace 4 años, y creo el taekwondo me ha preparado para eso, para la vida misma y así lo voy a tomar, como si esto fuera un combate e ir ganando cada round”, finalizó.