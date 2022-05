Buscan apoyo en MexBike 2022

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Son días difíciles para Ernesto Fernández. Los más difíciles, según se desprende de sus palabras. Después de haber sido campeón de Mexbike en 2020 su participación en este año depende de la firma de un patrocinador.

“Es una lucha que tengo mentalmente día a día. Afrontar la realidad, que es esta, no sé si corro. Hoy en día dinero en la mano no tengo, entonces no sé si voy a correr”.

Está claro que Fernández se acostumbró a vivir al límite. No solamente por acelerar una moto a muchos Kph, sino porque para él y muchos de los que se dedican al deporte motor, no es fácil reunir el dinero necesario para competir.

“Estoy seguro que si logro un apoyo voy a estar peleando el campeonato de Mexbike en Súper Copa, no solamente yo sino todo el equipo que he venido conformando en los últimos años en las diferentes categorías que hay en Mexbike”, aclaró el piloto hidalguense.

Recordó la caída que tuvo en la final del año pasado la cual le impidió quedarse con el tercer lugar general de los Expertos: “No sé lo que pasó, creo que tomé la tercera curva muy al centro y cuando me di cuenta ya estaba en el suelo. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera”.

Ernesto dijo que sigue con el apoyo de Kawasaki Miramontes, pero que aún le falta: “Puedo ir a una reunión con toda la mejor disposición y me enfrento que me digan ‘no, nosotros no te vamos a apoyar’ y allí sales mal. Pero me mantengo acá con la gente que me conoce, la familia, con los amigos, y todos saben que nunca me doy por vencido y sigo luchando para continuar corriendo en Súper Copa “, señalaron en esta ocasión.