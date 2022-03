“Canelo” dijo no a Benavidez

Agencias

Saúl ‘Canelo’ Álvarez respondió a Floyd Mayweather, que acusó al campeón unificado de peso ligero de “esquivar” a David Benavidez.

En una entrevista a principios de este mes, Mayweather había afirmado que Álvarez está evitando intencionalmente cualquier desarrollo que pudiera conducir a una pelea con Benavidez. Sin embargo, Canelo ha explicado por qué no se ve a sí mismo peleando contra Jermall Charlo o Benavidez.

“No evito a nadie. Pero, ¿qué me trae ese tipo (Benavidez)? Nada”, dijo Canelo. “Menciona a un campeón con el que (Benavidez y Charlo) peleen antes. ¿Con cuántos? Realmente no me importa. Los que odian siempre van a ser los que odian”.

“Lo que sé es que vencí al luchador número uno en 168. Fue Callum Smith. A continuación, Billy Joe Saunders, segundo. A continuación, el tercero [Caleb]. Entonces, vencí a los mejores en 168. Todos estaban invictos. Vencí a todos los mejores en 168, y ahora hay gente que dice que debes pelear contra este, como siempre”.

“Esto siempre pasa. Pero gané al mejor campeón en 168. Luego dicen, ‘él tiene miedo de él’ o ‘él tiene miedo de ese tipo’. No tengo miedo de nada”. El púgil de 31 años se está preparando para pasar al peso crucero para enfrentarse al campeón del CMB, Ilunga Makabu, a continuación