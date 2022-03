“Canelo” no le gusta que lo comparen

Agencias/Diario de Chiapas

Tras revelarse su regreso al ring en el mes de noviembre en una pelea ante Caleb Plant, el boxeador mexicano Saúl Álvarez comentó que no le gusta que lo comparen con la leyenda Julio César Chávez, que él está haciendo su propia historia.

“No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él, no alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él, para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él, en su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo”, comentó para TUDN.

Además, recalcó que la clave que lo ha llevado al éxito es la disciplina: “La disciplina, es lo más importante, me distingue de los demás, que no me conformo con nada, las ganas de seguir creciendo y aprendiendo día con día. No soy una persona conformista. Quiero seguir ganando títulos, quiero seguir haciendo historia”.

Finalizó hablando sobre el momento que atraviesa en su carrera boxística: “Me siento en mi mejor momento, tengo dos años que apenas empecé a sentir más fortaleza, disfruto todavía más el boxeo”.