Castro cierra conteo de medallas en Tokio

En el último día de actividades de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Rosa Carolina Castro Castro, de 19 años de edad, se adjudicó el bronce número 13 para México luego de finalizar en el tercer sitio en la prueba de lanzamiento de disco, clase F38, con lo que cerró en 22 la cosecha de medallas para México en la justa veraniega.

La para atleta, originaria de Baja California Sur, brilló en el Estadio Olímpico al conseguir una marca de 33.73 metros, lo que no solo le valió subir al podio, sino ostentar récord paralímpico.

“Esto fue un trabajo en equipo, por supuesto estoy muy agradecida con mi familia, con la familia paralímpica; es una emoción que no sé ni describir, es un sueño hecho realidad estar en el pódium.

“Con haber superado mi marca y haber obtenido esta medalla para México, me siento más que satisfecha, esto es único y desearía que más chicos lo llegaran a vivir, luchar por este sueño fue algo increíble que realmente me gustó, es una experiencia única que me ha cambiado la vida y me quedo sin palabras de la emoción que siento al estar representado a mi país, será algo inolvidable”, comentó.

Rosa Castro protagonizó una gran competencia al venir de menos a más pues, tras sus dos primeros intentos, de 25.22 y 28.58 metros, que la mantuvieron fuera de los tres primeros lugares, comenzó con lanzamientos que la colocaron en la pelea y con los que presionó a sus contrincantes, con distancias de 32.07 y 32.21 metros, principalmente a la canadiense Renee Foessel, quien por momentos se mantuvo tercera.