“Checo” buscará ganar

Agencias

Diario de Chiapas

La cuenta regresiva continúa. Sergio ‘Checo’ Pérez está listo para disputar su primera temporada con Red Bull en la F1 y en su mente solo está un objetivo: ganar. El piloto mexicano ofreció al sitio oficial del equipo su primera entrevista en esta nueva etapa, donde repasó sus inicios en el automovilismo y aseguró que vendrán muchos triunfos en el Gran Circo.

“Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no es así y solamente tenemos un carro que es suficientemente bueno para un tercer lugar me aseguraré de que terminemos segundos”.

Checo sabe que debe corresponder con victorias a la confianza otorgada: “Espero que tengamos una muy buena temporada y es la única manera en que puedo agradecer al Sr. Mateschitz, Dr. Marko, Christian, Adrián y a todo el equipo. Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. ¡Vamos a escuchar el himno mexicano muchas veces en la próxima temporada!”

El oriundo de Guadalajara reconoce que estar en Red Bull es un sueño: “Es una marca fantástica. De todos los equipos en Fórmula Uno creía que no tenía chance de ser parte de este ya que nunca fui parte de su programa junior, pero cuando la oportunidad se presentó la tomé. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo mi camisa Red Bull o me tomo una bebida de lata me pongo a pensar ¡Wow, esta es la marca por la cual manejo! Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro – por más de 15 años. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos”.