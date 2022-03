Concluye campamento

Agencias

Diario de Chiapas

Finalizó el Campamento de la Selección Chiapas de Básquetbol de la categoría juvenil (2003-2004) femenil que llevara cabo el entrenador Rodrigo Miranda Paz, del estado de Querétaro, certamen que cumplió con los objetivos de aprendizaje, confianza y nuevos enfoques de jugar al “Deporte Ráfaga” por las jugadoras, con la finalidad de una mejor preparación de las integrantes, que participará en los primeros Juegos Nacionales CONADE en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Después de tres días de intensas actividades, con dos sesiones diarias de entrenamientos teóricos-prácticos que encabezó el entrenador Rodrigo Miranda Paz, que llevó a cabo en las instalaciones del auditorio municipal “Barón de las Casas” y la cancha techada del Domo del SEDEM de San Cristóbal de las Casas.

Al cierre de la capacitación, el Coach de la Selección de Querétaro, Rodrigo Miranda Paz, entabló una plática con todos los jugadores de la Selección Chiapas, así como todos los participantes de este campamento, quien los motivó a seguir buscando sus sueños, dejando a un lado su estancia de confort, a sumarse a un verdadero trabajo de desarrollo, hacer del básquetbol una manera de vivir y actuar, hacer un trabajo diario y disponibilidad, todo esto en conjunto se logra la base del triunfo.

De esta manera agregó que, en Chiapas existen jugadores de mucho talento, pero se necesita trabajo y disponibilidad, de ahí que exista la posibilidad de hacer una invitación para ver estos nuevos talentos, como algunas jugadoras chiapanecas que ya lo hicieron como María Fernanda Morales Rosales que terminó su carrera universitaria y algunas están en proceso para integrarse.

En entrevista con el entrenador Miranda Paz, dijo que es la tercera vez que está en Chiapas, para compartir sus conocimientos, vivencias, experiencias con los atletas de Chiapas, que tienen el talento, pero que no se les da el seguimiento necesario para sobresalir. Resaltó que para él es muy importante para su filosofía de juego y de vida, hacer entender a los jugadores que deben de salir de su esfera de confort, por lo que muchas veces se desean las cosas, pero no se trabaja y es ahí donde no se logra la meta.

Comparó que no es lo mismo ser campeón de “Rancho” que ser campeón Nacional, subrayó que esta ideología se les implantó a su llegada a las integrantes de la selección de Querétaro, de buscar ser el campeón de Olimpiada Nacional, campeón nacional importante y no de la liga dominical, “Y gracias a Dios, el trabajo constante, apoyo de los directivos de la Universidad de Querétaro, padres de familia, autoridades deportivas, se ha logrado estos objetivos para el bien del deporte del estado”.

Dentro de sus logros del Coach, Rodrigo Miranda Paz, tiene el título de campeón de la Liga Nacional 2017 de la ABE Estudiantil con la Universidad Valle de México Campus Querétaro, con este triunfo logran pasar a la primera división, para el 2018, logran clasificar a los 8 grandes, logrando ganar el bicampeonato juvenil “B” con el equipo de la preparatoria del Campus Querétaro, así en este mismo 2018 ganan la medalla de oro de la Olimpiada Nacional en Chihuahua. También se agenciaron el campeonato intercedes interno “Linces” de la UVM a nivel nacional, entre otros campeonatos.