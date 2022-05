Consejos para empezar a boxear

El deporte forma parte de la vida de muchas personas. Hace que tu cuerpo se mueva, mantiene tu cerebro activo y te permite disfrutar de la competición sana. No es de extrañar, por lo tanto, que cada vez más gente se decida a practicar deporte. El fútbol y el tenis son los deportes que más personas practican, pero otros menos conocidos también empiezan a ganar adeptos. Mantenerse en forma y saludable es una parte muy importante de la vida. No hay nada mejor ni más divertido que practicar deporte en tu tiempo libre.

Sin embargo, puede resultar difícil decidir qué deporte practicar. Hay muchísimas opciones. En función de tu estilo de vida, hay algunos que te pueden beneficiar más que otros. Por ejemplo, si quieres mejorar tu fuerza y tu agilidad, el rugby puede ser una buena opción. O, si quieres mejorar la velocidad y el pensamiento rápido, el fútbol sea quizás la mejor opción. No obstante, si quieres un deporte que te ayude a ponerte en forma, hay uno que destaca por encima del resto: el boxeo. No es ningún secreto, para boxear se necesita un nivel de forma física muy alto, por no hablar de la disciplina que requiere el entrenamiento. Es uno de los deportes más gratificantes. Si te interesa el boxeo, aquí encontrarás algunos consejos sobre cómo practicarlo.

Los fundamentos

En primer lugar, debes saber cuáles son los fundamentos del boxeo. No tiene sentido preocuparte por lo demás hasta que no domines los fundamentos. Incluso antes de inscribirte en un gimnasio, puede ser una buena idea practicar estos ejercicios básicos en tu tiempo libre. Muchas personas lo hacen, ya que a menudo no quieren apuntarse a un gimnasio sin conocimientos previos. No subestimes la importancia de los movimientos más básicos cuando los estés aprendiendo. Pueden parecerte sencillos al principio, pero la verdad es que resulta muy difícil perfeccionarlos. Los fundamentos del boxeo implican la forma de golpeo, mantener las manos en alto y el juego de pies. Hay un montón de vídeos en Youtube que te ayudarán a tener una comprensión básica de estos conceptos. Puede que te sientas muy cómodo después de practicar estos movimientos un par de veces, pero llegará un momento en el que tendrás que empezar a mejorar tu estrategia.

Descanso

No importa si tu entrenamiento consiste en golpear el saco, hacer boxeo de sombra o pelear contra un adversario, necesitas descansar y recuperarte. De lo contrario, terminarás dañando tu cuerpo. Por supuesto, en el boxeo, tener el cuerpo lo más acondicionado posible es un factor clave. Entretenerte durante tus días de descanso también facilitará la adquisición de este hábito tan sano.

Disciplina

El boxeo es un deporte que te enseñará mucha disciplina. Después de todo, es imposible tener mucho ego cuando te están constantemente golpeado en la cara. Sin embargo, no es una aptitud que vayas a obtener con el tiempo. Debes ser disciplinado tan pronto como empieces a entrenar en el mundo del boxeo. Tómate todo en serio, escucha a tus entrenadores y no intentes hacer trampas. Si tienes una mentalidad disciplinada en el boxeo, tendrás más éxito.