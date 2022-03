Continúa en el Ajax

Agencias/Diario de Chiapas

El mediocampista Edson Álvarez se queda. Durante el mercado de verano, el mexicano fue blanco de muchos rumores sobre una posible salida del Ajax, pero este viernes confirmó su continuidad con el equipo holandés para la siguiente temporada, a pesar de la posibilidad de salir hace unas semanas.

“El saber que me tiene considerado con el equipo (Ten Hag) es importante para mí y me compromete a seguir haciendo las cosas bien como lo he hecho. En su momento busqué la opción de salir a Valencia porque quería jugar y ese equipo me daba la oportunidad de jugar, obviamente acá tampoco se dio la posibilidad”, señaló en entrevista con el club.

Sin embargo, el fútbol español no fue el único interesado en llevárselo, sino que también un equipo de la Ligue 1 preguntó por él.

“Ahora se presentó la posibilidad de salir a Francia, tampoco se pudo, pero la verdad yo me quería quedar. Estoy muy contento acá con el club, con mis compañeros, con la gente y con la vida que estoy llevando”.

En estos momentos, Edson Álvarez es de los futbolistas más reconocidos por la afición del Ajax, pero aceptó que no fue sencillo ganarse el cariño.

“Al principio fue difícil para mí también llegar a un nuevo país, nueva gente, nuevos fans y obviamente ellos como refuerzo esperan lo mejor de ti, esperan que el jugador que compraron responda en la cancha. Para mí fue difícil y después de un tiempo puedo demostrarles el por qué me compraron y por qué estoy aquí”, concluyó.

De esta manera, el mexicano continuará con el futbol europeo por un tiempo más, buscando conseguir hacer historia para el cuadro en el que actualmente milita y en donde se ha ido ganando el respeto.