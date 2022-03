Continúa preparación

Agencias

Luego de haber visto aplazado su sueño de estar en sus primeros Juegos Olímpicos el año pasado debido a la pandemia por covid-19, la marchista Ilse Guerrero Rodarte aseguró que “todo tiene un por qué”, y al dar la vuelta a la página, este año está más fuerte en su preparación para realizar un gran debut en Tokio, pues aseguró que esa meta es “una responsabilidad muy grande” que tiene consigo misma.

“Vamos poco a poco, pero seguros el objetivo es muy claro; estar en Juegos Olímpicos es una responsabilidad de hacer un buen papel, tener una buena preparación, el tiempo está pasando muy rápido y estamos enfocados en las próximas competencias y mejorar mi marca personal para ya estar más dentro de la justa”, comentó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La originaria de Zacatecas, que en los Juegos Panamericanos Lima 2019 dio la marca que solicita la justa de verano en los 20 kilómetros al parar el reloj en 1:30:54, comentó que el cambio de entrenador, al estar ahora bajo la dirección de Felipe Méndez, estar con su familia y seguir con sus actividades han sido factores que estar a su favor pese a las complicaciones que se han derivado de la emergencia sanitaria.

“Ha sido muy complicado por la cancelación o aplazamiento de competencias, pero el año pasado tuve la fortuna de saber cómo estaba porque con los cambios que experimenté me tuve que adaptar a todo y me he sentido mucho mejor que antes, me ha ayudado muchísimo desde el año pasado”, aseguró.

Ahora, Ilse Guerrero está enfocada en lo que será su primera competencia del año agendada para el 20 de marzo en Eslovaquia. “Ya estar cerca de competir en Europa es una gran motivación y de aquí a julio aprovechar el tiempo al máximo y dar el 100 por ciento cada día, he tenido muy buenos entrenamientos no he parado, ahorita ya estoy en mi preparación competitiva y espero que en mes y medio sea mi primer evento en el que quiero reafirmar y mejorar la marca”, mencionó.

Tras pensar que el 2020 “ya era un año perdido”, entre noviembre y diciembre pasado, Ilse Guerrero logró tener dos competencias nacionales de 10 kilómetros en Coatzacoalcos, Veracruz y Tecámac, Estados de México; el coronarse en ambas, le dio a la marchista el panorama que necesitaba sobre su condición, por lo que ahora se alista para tener su primera competencia del 2021 en Eslovaquia a finales de marzo y así emprender la recta final de actividades hacia el objetivo en Japón.