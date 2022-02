Da la cara por la derrota

Agencias

Guillermo Ochoa, portero de la Selección de México, mandó un mensaje, a través de sus redes sociales, tras la derrota ante Estados Unidos, misma que les costó dejar la cima del Octagonal de la Concacaf y donde agradeció a los aficionados que apoyan, incluso, en los malos momentos.

“Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia que no difiere de nuestros sentimientos y nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos que apenas va la mitad de la eliminatoria”, escribió de inicio el guardameta azteca en su cuenta de Instagram.

“A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival que el objetivo está claro y Catar nuestro destino final. GRACIAS a la gente que siempre apoya y cree en su Selección en los días buenos y días malos! Siempre hacia adelante!”, agregó Ochoa. Paco Memo fue uno de los jugadores que se llevó críticas en el juego ante Estados Unidos debido al primer gol del rival, ya que muchos aficionados consideraron que pudo hacer mucho más en la anotación de Christian Pulisic.

El resultado al final del juego fue de 2-0 a favor del equipo dirigido por Gregg Berhalter. Con esto, no solo revivieron el famoso lema del “dos a cero”, mismo que es una burla por las derrotas que el Tricolor ha obtenido en las eliminatorias mundialistas a lo largo de los años.

Además, los tres puntos le valieron al cuadro estadounidense ponerse como líderes del Octagonal de la Concacaf y quitarle a México la cima del mismo. De igual forma, le quitaron a Gerardo Martino el invicto en el camino a Catar 2022.