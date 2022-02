Agencias

Dani Alves ya está en Barcelona y en cuanto aterrizó en suelo español quiso lanzar un nuevo mensaje a la afición azulgrana. El brasileño llega dispuesto a incorporarse cuanto antes a la disciplina del conjunto culé. El lunes podría estar ya entrenándose con su nuevo equipo en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.

“Hola culés, ya estoy aquí en Barcelona. Ya estoy de nuevo con vosotros muy feliz y muy contento de volver a casa. Espero veros pronto para poder disfrutar y reconstruir el Barça que tanto queremos”, dijo el futbolista azulgrana en su mensaje a través de las redes sociales.

El Barcelona anunció este viernes el principio de acuerdo con el jugador para que se incorpore al equipo en breve. Alves se había ofrecido al Barcelona y aunque en un principio fue rechazado, con la llegada de Xavi todo cambió ya que el nuevo técnico dio el visto bueno a su fichaje.

Su paso en Europa

Alves ha ganando títulos desde que llegó a Europa con el Sevilla. Fue el comienzo de una época dorada para el club sevillista y el brasileño lo aprovechó para conseguir cinco títulos entre Europa League, Copa y las Supercopa de Europa y nacional. Pero para etapa dorada la que vivió posteriormente en el Barcelona formando parte de uno de los mejores equipos de la historia. Con el Barcelona ganó todos los títulos posibles que puede alcanzar un club. En total fueron 23 títulos. Y luego ha que sumar los cinco conseguidos por Brasil. A Alves, y al igual que Messi, lo único que le queda por ganar es un Mundial.

Temporada

Alves estará ahora centrado en el Barcelona. Es consciente que no llega en el mejor momento de la entidad y no será fácil conseguir títulos. El equipo azulgrana se encuentra en este momento un peldaño por debajo de los grandes equipos europeos por lo que la Champions actualmente es una utopía. Y la Liga, aunque con la plantilla a tope no es inferior a nadie, tiene el problema de que se han dejado muchos puntos respecto a la cabeza en este primer cuarto de competición. En Copa y Supercopa las opciones están intactas.