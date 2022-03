De Alba se impuso en Querétaro

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Salvador de Alba Jr., de Sidral Aga-Red Cola, corrió una carrera de campeonato impecable, en el Ecocentro de Querétar y cruzó la meta 22.164 por delante de Rubén Garcia Jr. de Canel´s, uno de sus rivales por el título.

“No puedo decir lo suficiente sobre nuestro grupo. Siento que hemos dado grandes pasos este año, salir de San Luis con podio fue enorme. Hoy en Querétaro con una victoria y ser líder del campeonato es increíble. Ni siquiera sé… es irreal”, aclaró el tapatío.

Cuando se le preguntó a García Jr. en qué estaba pensando mientras la etapa final se acercaba a su fin sin neutralizaciones, dijo: “Sólo esperaba la amarilla, vi que Del Alba estaba bastante adelante y sentí que necesitaba llegar a él como se pudiera”.

Salvador, de 21 años, tiene ahora tres victorias que fueron en Chiapas, Puebla y Querétaro y ha recuperado el liderato de NASCAR Peak.

La victoria de hoy domingo, lograda tras comenzar desde los últimos lugares por que se arrancó en el orden inverso al estado del campeonato, lo que obligó a ver un buen esfuerzo de los corredores.

Felicidad indescriptible en Jake Cosio de Havoline que cruzó la meta tercero en la Peak con los sentimientos a flor de piel, emocionado y muy feliz por el logro obtenido: “La verdad es muy difícil asimilarlo. Para mí tiene un gusto particular, soy un piloto que viene de estar peleando en cada carrera este podio. Cuando crucé la bandera me acordé de todos los momentos que viví desde que empecé en esto y la verdad compartir podio con pilotos como Salvador o Rubén me llena de satisfacción. Ojalá sea el primer paso para algo mucho más grande que se siga gestando junto al excelente grupo humano del equipo”.