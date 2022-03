Debut de oro

Agencias

El sinaloense Juan Diego García López, de tan solo 18 años, registró su nombre en los anales de la historia del deporte nacional, al conquistar la medalla de oro en el para taekwondo de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, justa en la que esta disciplina debutó; esta presea completó los siete metales dorados que nuestro país suma en lo que va de la justa veraniega.

El campeón de Lima 2019, venció por 26-20, en la final de la categoría K44 -75 kilogramos, al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi, por marcador final de 26-20, tras empatar a 6 tantos en el primer round y terminar 20-12 en el segundo tiempo.

“Me siento muy contento, la verdad es que todo el trabajo que estuvimos haciendo durante todo este proceso, este oro es fruto de ello, estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron al pendiente de mí, no tengo palabras para describir todos los sentimientos que tengo ahora”, compartió el campeón en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). “Ser el primer mexicano en ganar una medalla en el para taekwondo, me llena mucho de orgullo, me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brindó y que supe aprovechar al máximo”, dijo.

“Sabía que iba a ser una final en la que no tenía que perder la cabeza, iba a ser de mucha inteligencia, no me tenía que relajar en ningún momento porque sabía que todo podía pasar, fui muy frío, estuve trabajando mucho con mi psicólogo el estar tranquilo y sobrellevar el combate”, destacó Juan Diego García. Por último, agradeció a su entrenadora Jannet Alegría y a todas las personas que lo apoyaron en este proceso. En su camino al podio, el también campeón mundial derrotó por marcador final de 38-5, en cuartos de final a Albulfaz Abuzarli de Azerbaiyán. Instalado en semifinales, libró un cerrado combate que estuvo a punto de terminar en empate, contra el ruso Magomedzagir Isaldibirov, a quien doblegó en el último round por 14-12 , para asegurar medalla en la jornada histórica. Con este logro, México llegó a siete metales dorados y 21 medallas totales, con lo que superó la actuación de Río 2016 y Londres 2012.

Este sábado verán acción en el para taekwondo, Francisco Pedroza en la categoría K44 +75 kilogramos y Daniela Martínez en K44 + 58 Kg.