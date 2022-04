Destacan la competencia

Figuras en el desarrollo del serial en Estados Unidos, admite gran nivel en la competencia mexicana en el 2021

José Sabates es figura emblemática en el desarrollo de NASCAR Estados Unidos fuera de su país de origen y el apoyo a pilotos mexicanos para incursionar en The National Association for Stock Cars Auto Racing, Inc. (NASCAR).

“NASCAR PEAK México Series 2021 fue una temporada muy competitiva y con muchas sorpresas. Casi todas las carreras llegaban al final sin saber quién iba a ganar. La verdad que fueron emocionantes para el público, los equipos y sobre todo para los pilotos, que se comportaron como grandes profesionales”, expresó.

Sabates felicitó a todos los involucrados por llevar este magnífico show del deporte motor a todas las plazas que se visitaron, donde fue digno de ver el fruto de sus esfuerzos“

“Nosotros, en Estados Unidos, estamos muy contentos de cómo se desarrolló el año y apreciamos cómo todos dejaron su sudor para que el “show must go on” (el espectáculo debe continuar).No nos podemos olvidar a los pilotos y equipos, que se merecen grandes felicitaciones, y que sepan que los esfuerzos que ofrecieron no han sido en vano“.

“No menciono nombres, pues serían muchos y no quiero omitir alguno, así que me dirijo en general a todos los integrantes de NASCAR PEAK México Series, a los cuales le transmito mis mejores afectos y agradecimientos, nos veremos el año que viene. Prepárense para un gran 2022“, aclaró

José Sabates ha impulsado a jóvenes pilotos mexicanos para incursionar en NASCAR EU, entre los que destacan Daniel Suárez, y en la actualidad a los hermanos Max y Federico Fico Gutiérrez, tanto en México como en Estados Unidos.