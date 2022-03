Dodgers aprovecha errores y gana

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Dos juegos por vía forfit y un nocaut fue el saldo de la jornada de encuentros pendientes en el Torneo Municipal 2021 de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, que este domingo llamó al diamante a sus novenas para comenzar a reactivar la disciplina, y dejando todo listo para los eventos que ya se anunciaron.

Según la programación que hizo circular la competición, la jornada debieron abrirla Calaveras vs Pejelagartos, pero los “huesudos” no asistieron al llamado y los “Pejes” se impusieron vía forfit (7 carreras a cero), no es la mejor forma de volver, pero aprovecharon los “Pejes” para desempolvar el bat.

En el segundo horario, El Morro y Dodgers se presentaron puntuales, pero Dodgers comenzó con el pie derecho, pues la tardanza de El Morro propició que perdieran la localía de inicio y después, a pesar de tener la delantera en dos ocasiones, primero con una carrera limpia y luego de verse empatados, un par de errores propiciaron que El Morro se pudiera de nuevo al frente en un duelo que lucía parejo, pero que se inclinó a partir del cuarto episodio, primero cuando Dodgers tomó la delantera seis a dos y en el cierre del quinto episodio puso tres carreras más, con lo que s decretó el nocaut en un duelo que lucía, pero que se fue por la vía rápida en cinco entradas.

En el turno principal, tocaba a Halcones hacerle los honores a Lobos, justo las novenas que solicitaron una ronda más de enfrentamientos, pero los Lobos no asistieron al juego y Halcones se llevó el triunfo vía Forfit; ahora, la competición deberá definir lo que sigue con esta categoría, la primera fuerza, que pronto comenzará sus finales pensando en conocer al equipo campeón de este torneo.

Se reiteró que el próximo sábado se realizará en Derby de Cuadrangulares, con el objetivo de marcar la mitad del campeonato, que deberá transcurrir en su totalidad de aquí en adelante, toda vez que ya este domingo hubo juegos y el próximo se programará actividad en el diamante de Caña Hueca, junto al evento de los toleteros que buscarán convertirse en el mejor de este 2021.