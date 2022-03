Domina Europa

Agencias

Diario de Chiapas

El mundo del automovilismo tuvo que voltear sus ojos de manera abrupta, el motivo, un pequeño con apenas cinco años de edad, mexicano que ha demostrado habilidades insospechadas para subirse a un go Kart y competir entre pequeños más grandes, no, no es suficiente solo competir, el mexicano Mateo García Patiño es líder de la Super One Series en Inglaterra y todo el mundo sabe de él.

Mateo que es oriundo del Estado de México, y antes de competir en Inglaterra, fue el piloto más joven en ganar una carrera de un Campeonato Nacional en la historia de nuestro país, a sus 4 años y 10 meses, lo que de inmediato llevó al piloto a buscar escenarios más exigentes, donde pudiera demostrar su nivel, que no deja de sorprender hasta a los más expertos.

En 2020 a su corta edad ganó el Campeonato Nacional Formula Karts y como parte de su progreso en el mundo del automovilismo, este año corre en Reino Unido y con 5 años es líder en competencia internacional de automovilismo, es el primer mexicano en la historia de Super One Series en ganar una competencia en Reino Unido, una categoría donde compite con niños de mayor edad que él, es actualmente líder del campeonato Super One Series.

Sus actuaciones en la pista le han valido dos trofeos, por ser el mejor novato en la carrera y el 1er lugar general en una carrera.

Mientras los comentarios crecen, a veces con dudas por su edad, pero en su mayoría, destacando que un pequeño de cinco años tiene en jaque a un serial que suele ser semillero para distintas categorías del automovilismo en el proceso de ser considerados para las academias que tienen las escuderías de Fórmula Uno, que ya ven en el mexicano el potencial para conducir y llevarlo a instancias importantes, en un proceso que requiere asesoría de conocedores.

A la par de resultados como los de Sergio Pérez en la Fórmula Uno, en México van saliendo los talentosos al volante que destacan desde corta edad, aunque lo de Mateo resulta atractivo por la corta edad que tiene, por el serial en el que ya compite y por todo lo que va a comenzar a girar a su alrededor, pensando en convertirse en la próxima estrella del deporte motor en nuestro país, que vive buenos momentos.