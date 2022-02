Doncic ya fue renovado

Agencias

Diario de Chiapas

La superestrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, acordó firmar una histórica extensión de novato por cinco años y $207 millones, dijo su agente Bill Duffy.

Doncic, uno de los jugadores más talentosos en la historia de la NBA a los 22 años de edad -y evolucionando rápidamente hacia el rostro de la liga- se convierte en el primer jugador elegible para la extensión máxima de novato designado. Ha sido votado dos veces en el primer equipo All-NBA.

Una expedición de Dallas aterrizó en Ljubljana, Eslovenia, el lunes, para presentar formalmente a Doncic y Duffy el contrato. Estuvieron el propietario de los Mavericks, Mark Cuban, el gerente general, Nico Harrison, el entrenador Jason Kidd, el asistente del gerente general Michael Finley, el asesor especial Dirk Nowitzki, y el director de salud y rendimiento de los jugadores, Casey Smith.

Doncic firmará el contrato el martes en Eslovenia y realizará una conferencia de prensa allí, dijo Duffy.

“Hoy es un sueño hecho realidad”, expresó Doncic en un comunicado. “El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a tantos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradezco el apoyo de mis fanáticos”, indicó.

“Junto con este nuevo contrato, también me complace anunciar que estoy aumentando mis esfuerzos y enfocándome en expandir la Fundación Luka Don?i?. Mi fundación es una organización internacional sin fines de lucro que retribuirá a lugares que significan tanto para mí como mi país de origen de Eslovenia, así como las comunidades en el norte de Texas”, sostuvo.