El club de amigos de Griezmann en el Wanda Metropolitano

Antoine Griezmann cada vez da más señales de que el Atlético de Madrid es su lugar en el mundo. En una reciente entrevista del ariete francés con la casa de apuestas de fútbol Betway, confesó que en el Atleti es “donde mejor me siento, no quiero volver a moverme del Atleti y no lo tengo planteado”.

El ariete francés se fue en el 2019 al FC Barcelona por 120 millones de euros, pero en el club catalán nunca pudo tener el protagonismo que sí logró entre 2014 y 2019 en la capital española con los rojiblancos.

De cierto el galo vivió a la sombra del crack mundial Lionel Messi. En el club catalán disputó 102 partidos en los que ligó 35 goles. Lejos de sus días de gloria del Atleti, donde tuvo temporadas de hasta 32 goles, como sucedió en la temporada 2015-2016.

“No me fue tan bien en Barcelona como quería, por eso quise volver al Atleti para disfrutar de nuevo, para jugar con el Cholo que era lo que más quería y la verdad es que estoy disfrutando mucho aquí, que es lo que más quería”, agregó el francés.

Griezmann ha reconocido en la entrevista que está muy feliz, muy contento, así como su familia. “Eso es muy importante, no ha cambiado nada en el vestuario, de la gente conmigo y eso ayuda a integrarte rápidamente”, reconoció el francés.

Puertas adentro del vestuario, incluso, se atrevió a contar intimidades y confesó que un histórico del club, ni más ni menos que el capitán Koke, es uno de sus mejores amigos en la plantilla.

Consultado sobre con quién se lleva mejor, respondió que “Kokín”, como se refirió a Koke.

“Él es el capitán, siempre dos horas antes del entrenamiento ya está en la ciudad deportiva y él es quien me recoge para ir al estadio o a citas que tenemos con el equipo”, contó.

Koke y Griezmann incluso han compartido vacaciones, como sucedió con el parón de Navidad del 2021, cuando presenciaron a pie de pista del Madison Square Garden un duelo de la NBA entre los New York Knicks y Atlanta Hawks.

Ya es habitual ver a los dos jugadores seguir partidos de baloncesto y de la competición norteamericana cada vez que tienen unos días libres.

“Kokín y yo nos llevamos muy bien. Siempre por el WhatsApp hablando. La verdad que él también está muy contento y ya sabe que tiene a un guerrero más para nuestros nuevos objetivos”, dijo Griezmann en su nueva presentación con el Atlético de Madrid.

En relación con quién es el compañero con quien más se ríe, aseguró que es con Mario Hermoso, “porque le buscamos las cosquillas a “Kokín” y me río mucho con él”.

