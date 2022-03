El “Piojo” Herrera criticó a dos Santos

Agencias

Giovani dos Santos ha pasado sin pena ni gloria en el América. El atacante llegó con grandes expectativas a Coapa en verano del 2019, pero su etapa con las Águilas ha sido irregular. Las lesiones lo han acompañado a lo largo de su carrera y sobre ello habló Miguel Herrera, quien reveló cómo fue dirigirlo en su etapa con los azulcremas.

“Giovani es un jugador importante, que lo quiero mucho y lo traje al América por la calidad que tiene. Tiene una situación que… se lesiona. No lo tengo que explicar, su carrera es así. Se lesiona y es ‘me duele, me duele’, y de ahí no lo sacas.”

“Termina un partido, el kinesiólogo me dice que está para jugar 60 minutos, al 57 empiezo a pensar en su cambio, al 61 salió, así lo llevé tres partidos y al cuarto me dice que tiene una molestia, de qué si lo manejo como me dicen, en la semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar y está lesionado, le duele el muslo, y se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si hubiera sido el ‘Chícharo’, así le hubieran quemado hasta las orejas, el ‘Chicharo’ hubiera jugado” expresó Miguel Herrera en charla con el youtuber Carlos Master Muñoz. Tanto con Miguel Herrera como con Santiago Solari, Giovani Dos Santos no se ha logrado afianzar como titular en América. En el actual certamen suma 193 minutos y se ha quedado en la banca en tres ocasiones. Sus números en Coapa no son como se esperaba: tres goles en 39 partidos entre todas las competencias. Ante ello, la directiva azulcrema evalúa si renovarán a Dos Santos en verano del 2021.