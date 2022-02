Eduardo Solís

UDS FC y Nutrias de Ixtepec repartieron puntos en el Estadio Municipal de Comitán, al igualar a tres goles en partido correspondiente a la decimosegunda fecha de la Tercera División Profesional, grupo tres.

Mucha labor por delante la que deberá realizar Marco Valverde, pues si bien su equipo no perdió, exhibió falencias defensivas importantes, mismas que un equipo en calidad de local no debe permitirse, de ahí que su rival en turno, encontró las formas de llevarse una unidad y pudo ser uno más, pero no tuvo la puntería necesaria el visitante para llevarse más de Comitán este fin de semana.

Tarde de goles y de buen volumen de futbol ofrecieron los dirigidos por Marco Aurelio Valverde, que aunque no tradujeron su superioridad en el terreno de juego con los tres puntos, si se quedaron con el extra desde los once pasos.

Moisés Villatoro había inaugurado el marcador a los 28 minutos de iniciado en partido y 10 minutos más tarde, Sair Hernandez aumentaba la diferencia con excelente cobro desde el manchón penal.

UDS FC era amo y señor de las acciones, navegaba por aguas tan tranquilas que se dieron el mal lujo de fallar un par de opciones claras de gol y eso lo terminaron pagando en el resultado.

Para el segundo tiempo, los universitarios, acompañado por un evidente exceso de confianza, dejaron crecer a sus rivales y en complicidad con los errores en zona de seguridad, se vieron alcanzados en el marcador.

La banca universitaria no daba crédito de lo que sucedía, pero la tranquilidad regresó al inmueble comiteco cuando Moisés Villatoro le devolvía la ventaja a su equipo al minuto 83.

Pero la historia no terminó ahí, pues un par de minutos después, Ixtepec aprovechó la pradera izquierda y otra desatención en la saga local para conseguir el tres a tres definitivo.

Con el empate en los 90 minutos, el punto adicional se tuvo que definir desde el manchón penal y ahí UDS FC fue más efectivo y pudo sumar dos unidades en su reaparición en el torneo TDP.

Una semana con mucho por corregir, de la que se deben sacar buenas cuentas porque el torneo avanza rápido.